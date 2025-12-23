Количество выбросов дельфинов на побережье Крыма и Севастополя за этот год составило 457 особей

В прошлом году был учтен 501 выброс, сообщили в центре «Безмятежное море».

В Центре отметили, что нельзя утверждать, что в связи с разливом мазута в Черном море увеличилось число выбросов китообразных на берег. Но это не значит, что авария никак не отразилась на их здоровье. «Вероятные последствия для здоровья морских млекопитающих могут проявиться позже, как, например, происходило после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Высокие уровни смертности китообразных наблюдались в заливе в течение последующих 4 лет после аварии, при этом отмечалась высокая смертность детенышей», — отметили общественники.

Также он констатировали, что наблюдают снижение эффективности работы сети мониторинга »в связи с текущей политической ситуацией». Так действуют ограничения доступа на некоторые пляжи. Например, на побережье Сакского района и западного Крыма, которое ранее являлось вторым после Севастополя по частоте выбросов дельфинов. Поэтому озвученные цифры могут быть не полными.

Всего в этом году зарегистрировано 316 выбросов азовок, 38 афалин, 54 белобочек и 49 китообразных неуточненного вида. Одну треть зарегистрированных азовок составили детеныши в возрасте до одного года, основная часть их выбросов пришлась на позднюю весну, июнь и июль. Живым в беспомощном состоянии было обнаружено 21 животное, однако ни у одного из них внешних следов загрязнения мазутом обнаружено не было. Среди погибших такие загрязнения отмечались только у трех из всех зарегистрированных особей.

Выявленные причины гибели включали прилов в орудия рыболовства, тяжелые системные заболевания, сиротство у детенышей и межвидовую агрессию.

