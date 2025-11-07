В Севастополе грядет подорожание хлеба

07-11-2025

С 12 ноября предприятие «Царь хлеб» поднимает закупочную цену на хлеб и кондитерские изделия. Крупнейший севастопольский поставщик хлебобулочных изделий уведомил своих партнеров о грядущем повышении.  

Ранее сообщалось, что предприятие получило субсидию и цена на социальные сорта хлеба останется неизменной. В частности, неизменной должна остаться стоимость хлеба «Формовой» и «Дарницкий» – 20 рублей за штуку.

Ольга Сурикова