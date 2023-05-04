В Севастополе покажут драгоценные экспонаты из сокровищницы Черноморского флота

Выставка организована к 240-летию Черноморского флота при поддержке ПСБ

В Севастополе 13 мая начнет работать экспозиция «Какая честь служить флоту Черноморскому». Выставка пройдет в музее Черноморского флота при поддержке ПСБ. Ряд уникальных экспонатов из закрытых музейных фондов будут представлены широкой общественности впервые.

Выставка объединит более 200 предметов искусства, рассказывающих, как на южном морском рубеже России создавался и креп флот, который дал стране легендарные победы, великие имена и новый город – Севастополь.

— День основания Черноморского флота – важный праздник для Севастополя и всей нашей страны. ПСБ чтит традиции города-героя и российского флота, мы рады внести свой вклад в популяризацию историко-культурного наследия, поддерживая такое значимое просветительское мероприятие. Уверен, что выставка вызовет большой интерес и у жителей Севастополя, чьи корни и семейные истоки неразрывно связаны с историей города, и у отдыхающих здесь гостей, – отметил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

Вниманию посетителей будут представлены музейные предметы из главной сокровищницы Черноморского флота, отражающие все этапы героической и славной истории нашего флота к его 240-летию.

Это уникальные предметы, выполненные из драгоценных металлов, в том числе и работы Карла Фаберже, книги редкого фонда библиотеки музея, подлинные литографии, карты, плакаты периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., послевоенного времени, трофеи разных периодов

В экспозиции будут представлены личные вещи, награды и оружие: князя Григория Потемкина, адмирала Павла Нахимова, вице-адмирала Александра Немитца, вице-адмирала Филиппа Октябрьского, генерал-майора Ивана Петрова, генерал-майора авиации Николая Острякова, снайпера Людмилы Павличенко и других известных исторических личностей, внесших вклад в историю Черноморского флота.

Экспозиция будет работать до 18 июня (включительно) в музее Черноморского флота по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 11., тел. 8 (8692) 54-03-92.