В Севастополе «жертва западной пропаганды» поблагодарила товарища майора за ценный жизненный урок

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» появилось извинение девушки, которая в запрещенной соцсети выкладывала неоднократно признания в любви соседнему государству и грозила расправой тем, кто пытался ей за это сделать замечание.

На традиционном видео-раскаянии на фоне российского флага Марина Зорина рассказала, что проукраинские националистические лозунги они публиковала под воздействием «западной пропаганды». При этом сам в Украине она никогда не была, по ее словам, и родственников там не имеет.

На камеру она пообещала «взяться за голову и изменить свою жизнь к лучшему», добавив, что благодарить «товарища майора за ценный жизненны урок».

Ольга Сурикова