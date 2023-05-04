В Севастополе «жертва западной пропаганды» поблагодарила товарища майора за ценный жизненный урок

Спецоперация в Украине
04-05-2023
Комментариев нет

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» появилось извинение девушки, которая в запрещенной соцсети выкладывала неоднократно признания в любви соседнему государству и грозила расправой тем, кто пытался ей за это сделать замечание.

 

На традиционном видео-раскаянии на фоне российского флага Марина Зорина рассказала, что проукраинские националистические лозунги они публиковала под воздействием «западной пропаганды». При этом сам в Украине она никогда не была, по ее словам, и родственников там не имеет.

На камеру она пообещала «взяться за голову и изменить свою жизнь к лучшему», добавив, что благодарить «товарища майора за ценный жизненны урок».

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *