В Севастополе на мужчину напала гражданская жена с пистолетом

В Севастополе сотрудникам Росгвардии пришлось оказывать помощь мужчине, которому угрожала его сожительница.

Он рассказал, что накануне повздорил со своей гражданской женой, которая проживала у него. После конфликта она уже не могла попасть внутрь и перепалка продолжилась уже за порогом дома.

У женщины оказался при себе пневматический пистолет, и она стала вместе с обвинениями в адрес своего оппонента выкрикивать угрозы жестокой расправы над ним. Мужчина нажал на «тревожную» кнопку сигнализации вызова сотрудников Росгвардии.

Прибывшие на место инцидента росгвардейцы вразумили разгневанную гражданку и для дальнейшего разбирательства доставили ее в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установили правоохранители, предмет, которым угрожала своему визави задержанная, оказался пневматическим оружием.

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Ольга Сурикова