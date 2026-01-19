В Севастополе отматили Крещение Господне

19-01-2026

В день Крещения Господня в Гагаринском районе Севастополя верующие прошли крестным ходом от храма Святителя Николая Чудотворца до пляжа Омега. Воды бухты Круглой освятил протоиерей Стефан Сломчинский. После чего всех желающих пригласили совершить омовение.

Фото Анны Корниловой

Анна Левина