Ловить без ОСАГО камеры пока не будут

В Совете Федерации сообщили, что вопрос выявления в автоматическом режиме автомобилей без полиса ОСАГО находится на стадии обсуждения.

«Официальных решений о запуске механизма пока нет», заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что ловить таких нарушителей по всей стране начнут уже с 1 ноября. Но эта информация преждевременна, подчеркнули в Совфеде.

Напомним, за выезд на дорогу без ОСАГО водителю грозит штраф в 800 рублей (на первый раз). При повторном выявлении уже 3 – 5 тысяч. И даже если полис есть, но водитель его где-то забыл и не смог показать, то придётся заплатить 500 р.

Андрей Крымский

