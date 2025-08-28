Покорить высоту

Спорт
28-08-2025

Сегодня стартовали соревнования Чемпионата и Первенства города Севастополя по скалолазанию

Более 60 спортсменов, от 10 лет и старше, будут состязаться на протяжении двух дней в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость».

Соревнования проходят на скалодроме спортивной школы №7.

Дмитрий Каширин

