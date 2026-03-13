14 марта в городе пройдет два субботника

13-03-2026

Завтра в городе пройдет два субботника

В Любимовке 14 марта пройдёт экологическая акция по очистке берегов реки Бельбек в рамках федерального проекта Минприроды «Вода России» — уберут 300 метров прибрежной зоны шириной 20 м, вывезут бытовой мусор.

Сбор в 11:00 по координатам 44.662567, 33.545156 (у впадения в Чёрное море), Конечная точка уборки: координаты 44.663660, 33.549248.. Инструменты и перчатки предоставят организаторы.

Кроме того, 14 марта в 10:30 горожан ждут на субботник на Максимовой даче рядом с прудами.

Анна Левина