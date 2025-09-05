В Севастополе незаметно выросла цена на бензин

На севастопольских АЗС на днях цена на самый ходовой бензин АИ-95 выросла до 72.49. Еще неделей ранее, как только он появился после определенных перебоев его цена была уже 71.97 за литр.

На Петербургской торговой бирже уже четвертую торговую сессию подряд растут цены на бензин Аи-95. По информации на 3 сентября 2025 года, на Петербургской бирже по индексу европейской части России цены на бензин АИ-95 выросли на 0,75% и составили 82,38 тыс. руб. за тонну

При этом правительство РФ ранее продлило на сентябрь запрет на экспорт бензина для всех экспортеров.

Накануне министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин связал дефицит бензина в Крыму с туристическим сезоном. Он подчеркнул, что проблема возникает каждое лето из-за наплыва отдыхающих и уборки урожая. А на цену и поставки повлияла удаленность заводов, с которых везли топливо.

