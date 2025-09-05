На ПОРе ночью сбили пешехода, который решил перебежать дорогу

05-09-2025

В Севастополе в ДТП на проспекте Октябрьской Революции с пострадал пешеход. 

По предварительной информации Госавтоинспекции, вчера в 20:33 возле дома №57 на проспекте Октябрьской Революции, 34-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил 46-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП мужчина получил травмы и доставлен в больницу.

Состояние опьянения у водителя не установлено.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия, сообщили в ведомстве.

