Строительство участка трассы от Перевального до Алушты начнётся с опережением графика

Крым
25-12-2025

Правительство России выделило 4,2 млрд рублей на опережающее финансирование строительства автодороги Симферополь – Ялта.

16-километровый участок считается одним из самых сложных, в том числе и геологически.

От Перевального до Изобильного насчитывается 11 оползней.

Самый активный ещё 20 лет назад пытались остановить с помощью буронабивных свай, но это не помогло.

На строительство нового участка автодороги отводится 6 лет. Стоимость проекта свыше 60 млрд рублей.

На фото – основа виадука на обходе Алушты (АО ВАД)

Андрей Крымский

