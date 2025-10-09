Через Терновку в Симферополь

Севастополь и Симферополь свяжет ещё один автобусный маршрут. Он проложен через Родное и Терновку.

Автобус будет делать остановки также в Залесном, Красном Маке, на повороте у Танкового, в Сирени, Железнодорожном и на автостанции в Бахчисарае.

В день планируется выполнять по четыре рейса в обоих направлениях. Время в пути около двух часов. В Севастополе автобус будет отправляться с центрального автовокзала, в Симферополе с автостанции ЖД.

Запустить маршрут планируется с 13 октября.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города