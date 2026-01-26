В Севастополе на карантин закрыты 15 классов

Город
26-01-2026
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
 
В период с 19 по 25 января в Республике Крым на карантин были закрыты 89 классов в 31 школе, 19 групп в 15 дошкольных учреждениях, две крымские школы закрыты полностью. В Севастополе закрыты 15 классов в шести школах и две группы в двух дошкольных учреждениях, пишет РИА Новости Крым.

Такие решения принимаются для недопущения дальнейшего распространения инфекции.

