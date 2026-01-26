Уголовное дело за вандализм заведено на 15-летнего подростка в Севастополе

26-01-2026

15-летний школьник с 19-летним другом раскладывал листовки по почтовым ящикам. В одном из подъездов они решили всю рекламу в ящиках заменить на свою, однако получили замечание от жильца дома. Ребята на это обиделись и со словами «Мы что, терпилы?» младший из них при помощи молотка в отместку разбил домофон в этом доме и в соседнем.

Ущерб составил 51 тысячу рублей.

Оказалось, что парень состоит на профилактическом учёте за самовольные уходы из дома, кражи и умышленное повреждение чужого имущества. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Фото: скриншот видео полиция Севастополя