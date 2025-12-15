В Севастополе можно бесплатно привить домашних питомцев

Городская ветеринарная служба опубликовала график выездов на следующие выходные.

20 декабря ветеринары будут работать в Нахимовском районе.

С 10:00 до 12:00:

— на перекрестке ул. Муромская и ул. Арсенальная;

— на перекрестке ул. Ярославская и ул. Бакуниной;

— на перекрестке ул. Волгоградская и ул. Муромская;

— на перекрестке ул. Томская и ул. Модлинская.

С 12:30 до 14:30:

— на ул. Фильченкова в районе дома № 70;

— на ул. Фильченкова напротив дома № 14;

— на просп. Победы около дома № 23;

— на перекрестке ул. Актюбинская и ул. Прутовцев.

В эти выходные специалисты ветслужбы работали в Балаклавском районе и привили 81 животное – 32 собаки и 49 кошек.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города