В Крыму зафиксирован грипп

Здоровье
15-12-2025

2 школы в Севастополе закрыты на карантин полностью, 31 класс не учится ещё в 17 учебных учреждениях.

Роспотребнадзор сообщил о ситуации с ОРВИ на территории региона.

По показателям заболеваемости Севастополь прибавил 23%. За прошедшую неделю респираторными инфекциями заболело 3270 человек. До достижения эпидпорога осталось 14%.

Кроме школ и классов карантин по ОРВИ введён в 11 группах десяти детских садов.

Мониторинг впервые в сезоне выявил циркуляцию на полуострове вируса гриппа типа А (H3N2).

Андрей Крымский

