ЛДПР предлагает государственные выплаты для пострадавших военкоров

Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о государственных выплатах военкорам, рискующим жизнью в зоне СВО. Предлагается ввести фиксированные компенсации: 1 млн рублей при ранении, 2 млн — при инвалидности, 3 млн — семье погибшего.

Сейчас поддержка идёт только от редакций. ЛДПР называет это несправедливым: военкоры добровольно показывают правду о фронте, жертвуя здоровьем и жизнью. Севастопольское отделение партии полностью поддерживает инициативу.

«Это правильный и давно назревший шаг. Военкоры — это настоящие фронтовики с камерой, которые рискуют жизнью ради правды. Три миллиона погибшему — минимум, но уже сигнал: вы не одни. Эти люди зачастую на линии огня, на информационной передовой», —подчеркнул вице-спикер Законодательного собрания Севастополя и координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв.

Кроме того, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты фракции предложили установить для военных корреспондентов статус ветерана военной журналистики и предусмотреть для них меры социальной поддержки: расходы на оплату жилья и внеочередное оказание медицинской помощи.