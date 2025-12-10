В Севастополе может появиться район-спутник с двухуровневыми транспортными развязками и роботизированными паркингами

Концепции сразу трёх жилых микрорайонов сегодня утвердили члены градостроительного совета.

Два находятся в районе 7-10 км Балаклавского шоссе.

В микрорайон «Славный» на 14 тысяч жителей (6 тысяч квартир) войдут также школа, два детских сада, спорткомплекс, пожарное депо и храм, который станет духовным и архитектурным центром территории.

Рядом будет находиться микрорайон ещё почти на 4 тысячи квартир.

Члены совета утвердили вариант проекта, предусматривающий наличие единого транспортно-пересадочного узла со станцией пригородных электропоездов и автовокзалом на 10 перронов.

Ещё один микрорайон предполагается построить рядом с мемориальным комплексом «Сапун-гора». Концепция предусматривает жилую застройку, общественные пространства и парк, который станет продолжением зеленой зоны, бесшовной и примыкающей к мемориалу.

Разработчики пообещали, что парк будет максимально тихим и нейтральным, не смотря на наличие в нём аттракционов и колеса обозрения.

Окончательные архитектурные облики застройки будут детально рассмотрены на заседании Архитектурно-художественного совета.

Андрей Крымский

