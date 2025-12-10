Госдума ввела присягу для граждан РФ с 14 лет

Госдума приняла закон, обязывающий граждан России с 14 лет приносить присягу в течение года после получения гражданства. Решение о приёме вступает в силу только после присяги; отказ или просрочка приведёт к аннулированию статуса.

Ранее несовершеннолетние до 18 лет освобождались от этой обязанности. Закон также аннулирует гражданство при смерти до присяги. Авторы инициативы подчёркивают: мера повысит осознанность молодёжи в соблюдении Конституции и законов РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после подписания Президентом и публикации. Это усилит лояльность новых граждан, особенно в условиях миграционного роста (свыше 1 млн за 2025 год).

