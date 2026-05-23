Крыму не угрожает дефицит воды ближайший год

Благодаря обильным осадкам, которые выпали в Крыму с начала этого года, крымские водохранилища естественного стока наполнены на 77 % от проектного объема.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, этих запасов республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем.

Суммарный объем воды во всех водохранилищах Крыма (без Чернореченского в Севастополе) составил, по данным на 21 мая, порядка 186 миллионов кубометров. Из них 166 миллионов кубов сосредоточено в питьевых водохранилищах. Это на 50 миллионов кубометров больше, чем в прошлом году.

Наполнение наливных водохранилищ Восточного Крыма будет продолжено согласно утвержденному графику.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города