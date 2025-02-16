Погибшей на Фиоленте женщиной оказалась джазовая певица Наталья Немеляйнен

Напомним, что в ночь на 12 февраля в СНТ «Муссон» в районе Фиолента во время застолья 49-летний житель Гагаринского района, будучи нетрезвым, вступил в конфликт с семейной парой (https://t.me/SKorrespondent/29200), проживавшей с ним по соседству.

В ходе ссоры он нанёс смертельные удары кирпичом 45-летней женщине и тяжело ранил её 36-летнего сожителя, который позже был госпитализирован. Прибывшие медики не смогли сразу подойти к пострадавшим, так как нападавший продолжал вести себя агрессивно. Они активировали «тревожную кнопку», после чего сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника.

За жизнь потерпевшего мужчины сейчас борются врачи, он находится в тяжелом состоянии. Погибшей 45-летней женщиной оказалась российская джазовая певица Наталья Немеляйнен.

Бывший муж певицы написал на своей стене в социальной сети ВКонтакте: «09.03.1979 — 12.02.2025. Погибла Наталья Валерьевна Немеляйнен. Моя бывшая жена и мать моих детей. Убийство на почве бытовой ссоры. Нема яростно дралась несколько минут на пороге нашего дома. Погибла мгновенно, от удара придорожным камнем. Погибла, как боец. Не как овца. Сосед по дачному кооперативу арестован».

«Нема яростно дралась несколько минут на пороге нашего дома. Погибла мгновенно, от удара придорожным камнем. Погибла, как боец. Не как овца. После завершения следствия и вынесения приговора будет подробный пост», — добавил бывший муж Александр.

У Немеляйнен осталась 14-летняя несовершеннолетняя дочь, которая передана отцу.

Прощание с Натальей Валерьевной Немеляйнен состоится в среду, 19 февраля в церкви Варвары Великомученицы, Севастополь, кладбище Кальфа (5 км).