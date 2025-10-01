Поставки топлива в Севастополь предполагается полностью стабилизировать в течение месяца

Вопросы топливообеспечения и ценовую политику 6 субъектов РФ, включая Крым и Севастополь на личный контроль взял министр энергетики России Сергей Цивилёв.

«До конца недели будет выработано комплексное решение, а к концу октября перебои с поставками топлива будут полностью ликвидированы», – говорится в сообщении.

А пока наши читатели делятся своими впечатлениями.

«Сегодня решил все-таки пополнить бак. Нужен 92-й, но на крайний случай можно и 95-й залить — только обычный. В итоге:

На Камышовом на АТАНе — только дизель

На Колобова на ТЭСе — всё кроме 92-го и небольшая очередь (машин 10 по улице)

На Грифоне по Вакуленчука 92-го тоже нет. Пара-тройка машин стояла за 95-м.

На ТЭСе на Пожарова очереди не было. Как и 92-го бензина. Залил обычный 95-й. Цена, конечно, ого. Но сомнительно, что может упасть.

Не хватило информации сегодня — из приложений и банковских, и заправщиков не понятно — где и какой бензин есть».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города