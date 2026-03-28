В Севастополе газ дошел до села Тыловое

В Севастополе ведется газификация населенных пунктов.

В Тыловом ввели в эксплуатацию газорегуляторный пункт и распределительные сети. И это позволило сделать главное: подвести к селу газ низкого давления. Сейчас здесь уже порядка ста домовладений, куда подведены газовые сети.

На сегодня в работе 34 договора, а всего на подключение приняли больше 40 заявок. Отдельная важная часть — это помощь льготным категориям. К четырём домам газ уже подключён.

Подключение по программе догазификации осуществляется до границы земельного участка. Для 11 льготных категорий граждан (среди них участники СВО, ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи и другие) подключение к газовой сети полностью бесплатно, включая проектные, монтажные работы и поставку газового оборудования.

В этом году планируется запустить газ в Озерном, где уже идёт подготовка. Также мы готовимся к запуску газа в Орлином — главном населённом пункте Байдарской долины. Там сети низкого давления уже сделаны.

