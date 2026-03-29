Севастополь украсит почти 600 тысяч цветов

Для городских клумб подготовлено 569,5 тыс. цветов для 112 цветников во всех районах весной и летом.

Уже в ноябре 2025-го высадили 316 тысяч луковиц тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, виол, маргариток, селены и цинерарий — в геометрическом узоре ромбов с нежной гаммой от молочного до розового.

В мае добавят 252,7 тыс. саженцев: агератум, бархатцы, бегония, гацания, георгины, петуния, ипомея.

На Приморском бульваре и у театра Луначарского появится агератум, канны и петуния грандифлора.

Фото Анны Корниловой

