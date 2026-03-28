Как отметил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев, совсем недавно в стране чествовали работников культуры. А 27 марта деятелей искусства.
Эти даты, по его словам, дают возможность задуматься о значении культурной среды для общества и государства, о её влиянии на формирование личности, мировоззрения и общественно значимых ценностей.
«Творчество во все времена было хранителем исторической памяти. В нём отражается характер народа, его традиции, представления о справедливости, о семье, о Родине, о человеческом достоинстве. Через литературу, музыку, театр, живопись, архитектуру передаётся культурный код нации — то, что формирует внутренний мир человека и объединяет поколения.
Духовное наследие формируется веками, передаётся от поколения к поколению, сохраняя связь времён и преемственность. В этой преемственности — понимание своих этнических и национальных корней, уважение к истории и традициям, осознание того, на каком фундаменте развивается современное общество», — говорит Илья Журавлев.
Новые художественные формы продолжают эту традицию, наполняя её современным смыслом.
Культурная идентичность во многом определяет развитие общества, его ценности, ориентиры и представление о будущем. Через систему традиций и образов формируется отношение человека к своей стране, к истории, к семье, к труду, к ответственности перед обществом и Родиной. Именно духовная основа формирует общество внутренне устойчивым и сильным.
Россия дала миру великих деятелей, чьи имена стали символами не только русской, но и мировой культурной мысли. Всё это сформировало образ России как страны глубоких смыслов, великой художественной традиции и сильной духовной школы.
Именно через творчество великих деятелей искусства, мир узнавал Россию, её характер, её душу, её философию и мировоззрение. В этом смысле культурное наследие формирует международный образ страны, её авторитет и духовное влияние.
«В этом году особое внимание уделяется мероприятиям, посвящённым 80-летию со дня рождения Основателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Не так давно посетил концерт-открытие юбилейного года — событие, наполненное уважением к памяти, глубоким смыслом и сильной творческой атмосферой. В зале собрались политики, представители художественной среды, общественные деятели, представители духовенства и соратники Владимира Вольфовича. Со сцены звучала симфоническая музыка, русские романсы, фрагменты из балетов — и в этом чувствовался настоящий диалог поколений, разговор о стране, её истории, людях и идеях и памяти основателя партии. Мероприятие прошло под эгидой Председателя Леонида Слуцкого, он выступил идейным вдохновителем проведения юбилейного года, посвящённого памяти Владимира Жириновского. Это стало настоящей данью уважения человеку, чья личность, идеи и политическая деятельность оказали значительное влияние на развитие общественно-политической мысли современной России», — говорит Илья Журавлев.
Отметив, что проведение таких мероприятий показывает внимательное и уважительное отношение к исторической памяти, к преемственности идей
ЛДПР уделяет большое внимание не только политической работе, но и гуманитарному направлению, сохранению исторической памяти, поддержке творческих проектов и общественных инициатив, потому что именно через них формируется мировоззрение общества и сохраняется связь поколений.
Безусловно, по его словам, особое значение духовная и художественная среда имеет в воспитании молодого поколения.
«Сегодня особенно важно, чтобы современный кинематограф и другие творческие направления говорили с молодёжью на понятном ей языке, поднимали темы, которые волнуют новое поколение, и в то же время сохраняли связь с историей, рассказывали о подвиге народа, о судьбоносных событиях, о людях, которые создавали, защищали и развивали страну. Через такие произведения формируется уважение к прошлому и понимание ответственности за будущее», — считает политик.
Поддержка творческих деятелей и гуманитарных проектов имеет важное значение для развития общества. В этом контексте особое значение имеют инициативы, направленные на сохранение и развитие русской культурной традиции, в том числе инициатива ЛДПР об установлении Дня русской культуры.
Русская культурная традиция — это огромный пласт мировой цивилизации, который продолжает развиваться и сегодня, формируя духовное пространство страны и её ценностную основу.
Через культурное наследие общество сохраняет историческую память, систему ценностей и национальную идентичность. Обеспечивается связь поколений и формируется образ будущего. Поэтому развитие гуманитарной сферы и поддержка творчества — это вопрос общественного развития, воспитания и сохранения национальной самобытности.
Сильное государство опирается на своё духовное и историческое наследие, потому что именно оно формирует человека, общество и отношение к своей стране.
Именно творчество, духовные ценности и историческая память объединяют людей, формируют уважение к прошлому, настоящему и своим традициям. И в этом — их глубочайшее значение для общества, государства и будущих поколений.