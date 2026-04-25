В Севастополе устанавливают инсталляции к 9 мая

25-04-2026

Первые конструкции появляются на площади Ушакова.

Также сегодня приступили к оформлению Приморского бульвара.

Подрядчик установит более чем 50 праздничных конструкций и свыше 150 конструкций «9 мая» на опорах освещения.

Среди главных элементов — звездный павильон на площади Нахимова, инсталляции в Парке Победы и арка с триколором, а также башни с портретами героев.

Фото: Анна Корнилова