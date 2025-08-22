Севастопольские хирурги спасли ребёнку ухо

Уникальную операцию сделали ребёнку севастопольские хирурги

Они провели шунтирование среднего уха. Его назначают, когда за барабанной перепонкой регулярно скапливается жидкость. Через отверстие в барабанной перепонке устанавливается специальный шунт, который удаляется после полного выздоровления пациента.

«Главная сложность процедуры состоит в том, что нужно аккуратно ввести миниатюрный шунт размером всего около трёх миллиметров в узкий слуховой канал ребёнка. Навигатор и хирургический микроскоп существенно облегчают выполнение такой тонкой работы», — рассказал хирург Антон Савенко.

Операция прошла успешно, маленький пациент уже дома.

Андрей Крымский

