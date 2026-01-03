В Севастополе дождь продолжает смывать следы снежной сказки

Погода
03-01-2026

Сегодня, 3 января, в Севастополе облачно.

Днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный 17-22 м/с.

Температура воздуха днем +10…+12°, ночью +7…+9°

 Температура воды 10°.

Фото: Елена Голос

 