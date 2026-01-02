Решение проблем со светом на Фиоленте — вопрос не одного года

Об этом сообщили в правительстве Севастополя в ответ на видеообращение жителей Фиолента, которые пожаловались на несоблюдение графиков отключения электроэнергии и отсутствие у них света по 9-10 часов. Городские власти порекомендовали им задуматься об альтернативных источниках тепла: тех же твердотопливных котлах.

В правительстве подчеркнули, что проблему электроснабжения нужно будет решать комплексно. И быстрых решений нет. Без председателей СНТ и передачи городу сетей 102 ПЭС ничего не получится.

Среди долгосрочных мероприятий названы строительство подстанции 330 кВ «Нахимовская» и кольцевого газопровода высокого давления, который должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту. Последний планируется завершить вводить в эксплуатацию в 2027 году, а строительно-монтажные работы планируется начать в этом году.

📌 Что необходимо:

▫️Вся электросетевая инфраструктура садовых товариществ должна быть передана городу. Иначе ситуация с хаотичными подключениями, отсутствием общего контроля не решится. Только после передачи сетей на баланс города Правительство Севастополя сможет осуществлять план полноценной модернизации. Спросите ваших председателей, что они сделали в этом направлении за этот год. Это важно вам самим для понимания ситуации.

Город также ожидает решения от Минобороны по поводу передачи городу сетей 102 ПЭС, ориентированных на гражданские задачи.

Только после передачи город сможет отвечать за электроснабжение Фиолента. Сейчас это исключительно полномочия 102 ПЭС Минобороны и жителей СНТ. Город при этом помогает, чем может — ремонтными бригадами, координацией процессов, установкой и заправкой ДГУ.

«Все долгосрочные мероприятия, запланированные для улучшения энергоснабжения, — это технологически вопрос не одного года, поэтому рекомендуем всем жителям Фиолента задуматься об альтернативных источниках тепла: тех же твердотопливных котлах. Но с котлами теплые полы, которые запитаны от электричества, работать не будут, это надо понимать и учитывать», — порекомендовали в правительстве.

Напомним, долгосрочные мероприятия — строительство подстанции 330 кВ «Нахимовская». Проектом занимается государственная компания «Россети». Сейчас подготовительные работы уже проведены, определено оптимальное местоположение. Подстанция 330 кВ также позволит строить понижающие подстанции. В частности, по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя запланировано строительство подстанции 110 кВ «Фиолент» и воздушно-кабельные линии, которые включены в государственную программу соцэкономразвития на 2028-2030 годы. Но работы планируется перенести на более ранний срок: 2026 год.

В 2026 году также в рамках инвестиционной программы «Севастопольэнерго» предусматривается строительство двух разгрузочных КТП в районе Юхариной балки, что улучшит пропускную способность в районе Фиолента.

Подписан договор между Правительством города, Севэнерго, 102 ПЭС и «Цифровой РЭС» (Таврида электрик).

▫️Что касается газа: чтобы обеспечить Севастополь и, в частности, Фиолент стабильным газоснабжением, нужно строить кольцевой газопровод высокого давления, который должен пройти от Штурмового через Балаклаву и Фиолент в Казачью бухту.

▫️Строительно-монтажные работы планируется начать в этом году — с тем, чтобы в 2027 году получить кольцевой газопровод. После этого мы начнем газифицировать Фиолент, тогда же заработает программа догазификации.

▫️Введение газопровода в эксплуатацию даст нам возможность, с одной стороны, снизить нагрузку на энергосети в жилом секторе и заодно решить вопрос с отоплением, а с другой — подключить социальные объекты.

Фото: скриншот видеообращения жителей Фиолента