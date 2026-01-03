Какие подарки россияне дарят питомцам

В Интернете сейчас активно предлагают заказать королевский портрет питомца, сделанный в фотошопе или написать его маслом. Можно заказать и фигурку вашего любимого животного из глины, из шерсти и других материалом.

В среднем цены колеблются от 500 до 1000 рублей за несложные работы. За более кропотливый ручной труд придется заплатить дороже.

А вы дарите подарки на праздники своим четвероногим друзьям? А такие заказали бы?

