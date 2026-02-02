В Севастополе бдительный друг спас 83-летнего пенсионера от потери почти 700 тысяч рублей

Забрать деньги у пенсионера на «проверку на непричастность к финансированию ВСУ» должен был 18-летний житель Новосибирска. Такую работу курьером парень нашел в интернете. Он приехал на Крымский полуостров и по инструкции кураторов успел забрать 640 тысяч рублей у двоих пенсионеров из Симферополя и Ялты. Себе из этой суммы он оставлял 5%.

А вот во время поездки в Севастополь он был задержан уже оперативниками. 83-летнему Лукичу удалось, благодаря другу, сохранить 680 тысяч рублей.

Новосибирцу грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Его заключили под стражу.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя