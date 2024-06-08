За день телефонные мошенники заработали на севастопольцах 2 млн рублей

За сутки в полицию Севастополя обратились шесть местных жителей, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогом защиты банковского счёта, под предлогом восстановления доступа к порталу госуслуг и под предлогом займа денег от имени знакомого. Общая сумма материального ущерба составила более 2 млн рублей.

Так, 74-летняя пенсионерка перевела на «безопасный» счет 1,4 млн рублей.

Аналогичным способом мошенники позвонили 47-летнему боцману и убедили его «обезопасить» 500 тысяч.

Под предлогом восстановления доступа к порталу госуслуг 67 летняя пенсионерка лишилась 60 тысяч рублей.

Три женщины в возрасте от 43 до 66 лет перечислили злоумышленникам в общей сложности 44 тысячи рублей, думая что занимают знакомым.

В полиции Севастополя предупреждают, что если вам позвонили, представились сотрудником портала госуслуг, и сообщили о необходимости обновления персональных данных, продления действия договора мобильной связи или каких-либо других действий, это мошенники. Нельзя выполнять их инструкции и сообщать секретные коды.

Напомним, недавно трое жителей Севастополя в возрасте от 25 до 61 года перевели дистанционным мошенникам 2,8 млн рублей.

Ольга Сурикова

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