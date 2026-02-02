За убийство джазовой певицы Натальи Немеляйнен севастополец сядет на 17 лет

Гагаринский районный суд вынес обвинительный приговор 50-летнему мужчине за жестокое преступление в СНТ «Муссон» на Фиолентовском шоссе 12 февраля. Вечером в нетрезвом состоянии у него возник конфликт с семейной парой: он нанёс удары кирпичом по голове 45-летней соседке — джазовой певице Натальи Немеляйнен (https://t.me/SKorrespondent/37178). Она скончалась от травм. Также мужчина ударил её 37-летнего сожителя, которого смогли спасти медики.

Росгвардия оперативно задержала подозреваемого на месте. Суд приговорил его к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

