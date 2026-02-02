Опрокинулся автобус Севастополь – Астрахань в Ипатовском округе Ставрополья

ДТП произошло 5:10 утра недалеко от села Тахта.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за непогоды и небезопасной скорости.
В автобусе было 23 пассажира и 2 водителя. Четыре человека доставлены в больницу Ипатово, характер их травм уточняется. Остальные пассажиры размещены в пункте временного пребывания в ожидании другого транспорта.
За рулем был 52-летний житель соседнего региона, ранее привлекавшийся за нарушения ПДД. Обстоятельства аварии выясняются, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
89-летняя жительница Астраханской области с тупой травмой живота госпитализирована, уточнили в Госавтоинспекции Ставрополья.
Остальным обратившимся в больницу оказана разовая медицинская помощь.
