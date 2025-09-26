В Севастополе административное здание на Пушкина, 2, отремонтируют как ОКН

Уже утвержден проект капремонта админздания. Несмотря на отсутствие у него статуса объекта культурного наследия, его расположение в историческом центре обусловило требования к его внешнему виду для для сохранения облика города.

Фасад, скрытый под штукатуркой, будет очищен до натурального камня, поврежденные участки восстановят и обработают защитными составами.

Входную группу перенесут со стороны проезжей части во внутренний двор, где обустроят зону с лавочками и системой видеонаблюдения, а на территории организуют освещение и круглосуточную охрану, рассказали в правительстве Севастополя.

Работы начнутся в ближайшее время.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя