Севастопольцы заплатят больше миллиарда

Налоги
26-09-2025

В городском управлении ФНС сообщили о начале массовой рассылке налоговых уведомлений. Их сформировано 166 тысяч на сумму 1 миллиард 194 миллиона рублей налогов. Срок оплаты – до 1 декабря текущего года.

Исчислено налогов:

Транспортный – 348 миллионов;

Земельный – 39 миллионов;

На имущество физлиц – 415 миллионов;

На доходы физлиц – 391 миллион рублей.

«Загляните в свой личный кабинет налогоплательщика!» — обратились к собственникам имущества сотрудники ведомства.

Налоговое уведомление направляется только тем, у кого общая сумма налога не менее 300 рублей.

Андрей Крымский. 

