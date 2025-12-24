В Севастополе 18-летний лихач заплатит более 100 тысяч за любовь к быстрой езде

Во время рейда «Неплательщик» экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя установил и задержал снятый с учета автомобиль Audi с более чем сотней штрафов за нарушения ПДД.



Оказалось, что в ноябре 18-летний парень приобрел подержанную иномарку. Машину не зарегистрировал и гонял по городу, не обращая внимания на знаки.

Гонщику выписан целый ряд штрафов, в том числе за управление незарегистрированным авто. У него изъяли номера с машины и свидетельство о регистрации ТС предыдущего собственника.

Ему придется оплатить более сотни штрафов на общую сумму 119 250 рублей за систематические превышения скорости.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение в течение десяти дней со дня приобретения на него прав.

