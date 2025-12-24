В Крыму врачи стабилизировали состояние 11-летней девочки, пострадавшей в Запорожской области

Россия
24-12-2025

В Крыму врачи стабилизировали состояние 11-летней девочки, пострадавшей в Запорожской области во время атаки ВСУ

Ребенок получил серьезные ранения после обстрела Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Девочку отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополе.

«Спустя неделю можно говорить о положительной динамике, девочка пришла в сознание, состояние стабилизировалось. Продолжаю держать ситуацию на личном контроле», — сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Иллюстративное фото из Запорожской области со страницы Евгении Балицкого