Сколько стоит детская сказка в Севастополе

В преддверии Нового года в Севастополе пройдет череда новогодних сказок и спектаклей для детей. «Севкор» сделал подборку, чтобы вам легче было выбрать, куда пойти с детьми на утренник.

Старт уже был дан 21 декабря.

В драмтеатре им. Луначарского уже идет сказка «Золушка».

Когда: спектакли почти каждый день в 10 и в 12:30. В некоторые дни будет и вечерний показ в 18:30.

Стоимость билетов: от 500 до 1200 рублей

4 января уже начнется показ спектакля «Самая рыжая сказка». Его премьера была 20 декабря 2018 года

Когда: посмотреть ее можно будет 4 и 10 января.

Стоимость билетов: 500-1200р

2 января покажут сказку «Тайна третьей планеты». Ее премьера была 19 декабря 2023 г.

Стоимость билетов: 500-1200р



В Драматический театр Черноморского флота им. Б. Лавренева с 23 января началась сказка-

лесной переполох «Приключения Новогодней Елки»

Когда: спектакли будут идти до 5 января два раза в день в 11:00 и в 14:00.

Стоимость билетов: 800рублей

Севастопольский центр культуры и искусств

С 26 декабря музыкальные приключения для детей и взрослых «Айболит и Бармалей» в исполнении Государственного ансамбля танца «Черное море».

Когда: 26, 27, 28, 29 декабря и 2, 4, 6 января. Показ два раза в день: в 11:00 и 13:00.

Стоимость билетов: 700 – 900 руб.

Хореографический спектакль «Щелкунчик» по мотивам классического балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Когда: 23, 30 декабря и 3, 5, 7 января. Показ два раза в день: в 11:00 и 13:00.

Стоимость билетов: 700-900 рублей

Дворец культуры рыбаков

Спектакль по мотивам русских сказок «Мороз Ко»

по мотивам русских сказок

Когда: 23-24 декабря в 11:00 и в 13:00

31 декабря в 11:00

2-5 января в 11:00

Стоимость билетов: 650 — 700 руб.

«Чудеса волшебных сказок»

Когда: 25-28, 30 декабря два раза в день в 11:00 и в 13:00

29 декабря в 11:00

Стоимость билетов: 650 — 700 руб.

Гастроли: «ЩЕЛКУНЧИК» в исполнении Московского Государственного театра Русский Балет в ДКР

Когда: 8 января два спектакля в 16:00 и в 19:00.

Стоимость билетов: 1200 -4000 рублей.

Дворец культуры рыбаков приглашает взрослых и детей на бесплатные новогодние концерты.

27 декабря в 16:00 «Мелодии зимы».

Новый Херсонес

«Сказка, которая не была написана»

Когда: 21-24 декабря, 26-27 декабря

Стоимость билетов: 600-1000 рублей

Теневой спектакль «Рождество»

Когда: 22-25 декабря

Стоимость билетов: 600-1000 рублей

«Все мы немного снежинки»

Когда: 25-29 декабря

Антикварный цирк «Лыжня»

Когда: 9,10 января, в 16 и 19:00

Стоимость билета: 500 рублей

Место: центральная ёлка у Музея Крыма и Новороссии

Билеты: 500 рублей

Возраст: 6+

Академия Хореографии

Балет «Щелкунчик»

Когда: 26 — 27 декабря два спектакля в 13:00 и 18:00

На сцене обучающиеся, преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВО «Академия хореографии» Севастополя.

Стоимость билета: 1000 рублей

Севастопольский театр танца им. Елизарова

Хореографический спектакль «Двенадцать месяцев»

Когда: 24-30 декабря два спектакля в день

Стоимость билета: 800 рублей

Культурный центр «Корабел»

Интерактивный спектакль «Операция «Дед Мороз»

Когда: 24-25 декабря в 11:00 и 14:00, 26 декабря в 14:00

СевТЮЗ

«Серебряное копытце», «Морозко», «День Рождения Снегурочки» и другие постановки для детей

Когда: с 24 декабря каждый спектакль идет минимум один раз в день на разных сценах

Стоимость билетов: от 800 до 1200р в зависимости от места и здания театра

