Сколько стоит детская сказка в Севастополе

В преддверии Нового года в Севастополе пройдет череда новогодних сказок и спектаклей для детей. «Севкор» сделал подборку, чтобы вам легче было выбрать, куда пойти с детьми на утренник.
Старт уже был дан 21 декабря.
В драмтеатре им. Луначарского уже идет сказка «Золушка».
Когда: спектакли почти каждый день в 10 и в 12:30. В некоторые дни будет и вечерний показ в 18:30.
Стоимость билетов: от 500 до 1200 рублей
4 января уже начнется показ спектакля «Самая рыжая сказка». Его премьера была 20 декабря 2018 года
Когда: посмотреть ее можно будет 4 и 10 января.
Стоимость билетов: 500-1200р
2 января покажут сказку «Тайна третьей планеты». Ее премьера была 19 декабря 2023 г.
Стоимость билетов: 500-1200р
В Драматический театр Черноморского флота им. Б. Лавренева с 23 января началась сказка-
лесной переполох «Приключения Новогодней Елки»
Когда: спектакли будут идти до 5 января два раза в день в 11:00 и в 14:00.
Стоимость билетов: 800рублей
Севастопольский центр культуры и искусств
С 26 декабря музыкальные приключения для детей и взрослых «Айболит и Бармалей» в исполнении Государственного ансамбля танца «Черное море».
Когда: 26, 27, 28, 29 декабря и 2, 4, 6 января. Показ два раза в день: в 11:00 и 13:00.
Стоимость билетов: 700 – 900 руб.
Хореографический спектакль «Щелкунчик» по мотивам классического балета П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Когда: 23, 30 декабря и 3, 5, 7 января. Показ два раза в день: в 11:00 и 13:00.
Стоимость билетов: 700-900 рублей
Дворец культуры рыбаков
Спектакль по мотивам русских сказок «Мороз Ко»
Когда: 23-24 декабря в 11:00 и в 13:00
31 декабря в 11:00
2-5 января в 11:00
Стоимость билетов: 650 — 700 руб.
«Чудеса волшебных сказок»
Когда: 25-28, 30 декабря два раза в день в 11:00 и в 13:00
29 декабря в 11:00
Стоимость билетов: 650 — 700 руб.
Гастроли: «ЩЕЛКУНЧИК» в исполнении Московского Государственного театра Русский Балет в ДКР
Когда: 8 января два спектакля в 16:00 и в 19:00.
Стоимость билетов: 1200 -4000 рублей.
Дворец культуры рыбаков приглашает взрослых и детей на бесплатные новогодние концерты.
27 декабря в 16:00 «Мелодии зимы».
Новый Херсонес
«Сказка, которая не была написана»
Когда: 21-24 декабря, 26-27 декабря
Стоимость билетов: 600-1000 рублей
Теневой спектакль «Рождество»
Когда: 22-25 декабря
Стоимость билетов: 600-1000 рублей
«Все мы немного снежинки»
Когда: 25-29 декабря
Антикварный цирк «Лыжня»
Когда: 9,10 января, в 16 и 19:00
Стоимость билета: 500 рублей
Место: центральная ёлка у Музея Крыма и Новороссии
Билеты: 500 рублей
Возраст: 6+
Академия Хореографии
Балет «Щелкунчик»
Когда: 26 — 27 декабря два спектакля в 13:00 и 18:00
На сцене обучающиеся, преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВО «Академия хореографии» Севастополя.
Стоимость билета: 1000 рублей
Севастопольский театр танца им. Елизарова
Хореографический спектакль «Двенадцать месяцев»
Когда: 24-30 декабря два спектакля в день
Стоимость билета: 800 рублей
Культурный центр «Корабел»
Интерактивный спектакль «Операция «Дед Мороз»
Когда: 24-25 декабря в 11:00 и 14:00, 26 декабря в 14:00
СевТЮЗ
«Серебряное копытце», «Морозко», «День Рождения Снегурочки» и другие постановки для детей
Когда: с 24 декабря каждый спектакль идет минимум один раз в день на разных сценах
Стоимость билетов: от 800 до 1200р в зависимости от места и здания театра
Фото: Афиша Севастополя