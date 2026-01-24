Погода в Севастополе 24 января

Погода
24-01-2026

Сегодня в городе облачно с прояснениями.

Ночью, днем небольшой дождь.

Ветер ночью восточный, днем южный 6-11 м/с.

Температура воздуха днем +5…+7°, ночью +1…+3°

Температура воды 7°.

Фото: Елена Голос

