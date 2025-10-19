В Госдуме предложили ввести 12-летнее обучение в школах

Из-за сложной программы

Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря ОП Владислав Гриб.

«Срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. Такой подход к образованию диктуют реалии времени — школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин. Вопрос введения 12-летнего образования надо рассмотреть и решить в ближайшие год-два».

Кроме того, обратил внимание Гриб, многих детей с пяти-шести лет готовят к программе первого класса. «Садик, подготовительные группы — это хорошо, но системное образование мы получаем только в школе. 12 и 6 лет — это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад», — заметил он.

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова