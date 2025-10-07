В России с 1 ноября вступит в силу ГОСТ на школьные стулья

В России утвердили новый государственный стандарт (ГОСТ), который регулирует требования к школьным стульям. Документ начинает действовать с 1 ноября 2025 года и направлен на обеспечение комфорта и безопасности учеников во время учебного процесса.

Основные положения ГОСТа:

— Поверхность сиденья может быть плоской или с углублением глубиной не более 10 миллиметров, занимающим задние две трети сиденья.

— Все углы сиденья и спинки должны быть плавно закруглены или тщательно зашлифованы, чтобы исключить возможность получения травм.

— Особое внимание уделено подставке для ног: её выступ от переднего края сиденья должен составлять не менее 150 миллиметров, что особенно важно для младших школьников, чьи ноги не достают до пола.

Большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, однако в случае прямой ссылки на них в законодательстве, технических регламентах или государственных контрактах, они становятся обязательными для исполнения.