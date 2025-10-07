В Госдуме хотят сделать проезд для беременных бесплатным

07-10-2025

В Госдуме внесен законопроект, который предоставит беременным женщинам право на бесплатный проезд в городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Льгота будет предоставляться женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.

Бесплатный проезд не будет распространяться на такси.

В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Анна Левина