Работа в наркомаркете к добру не приводит

32-летняя жительница Севастополя отправится под суд за попытку реализовать партию наркотиков.

По данным следствия женщина планировала сделать 49 закладок с наркотиком общей массой более 64 граммов. Но на выходе из подъезда её уже ждали сотрудники наркоконтроля.

При задержанной нашли 29 свертков по 1 грамму, дома хранилось еще 20 аналогичных свертков с наркотиком около 2 граммов каждый.

Дело передано в суд. УК за это преступление предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Андрей Крымский

