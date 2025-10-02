В России обнаружены крупные партии чая с ядохимикатами

В России выявлены крупные партии чая с содержанием ядохимикатов, сообщили Роспотребнадзор и Россельхознадзор после проверки более 57 тысяч проб продукции. Пестициды обнаружены в брендах Greenfield, «Беседа», «Русская чайная компания», Tess и «Золотая чаша».

Пестициды применяются для борьбы с вредителями, но они опасны для здоровья человека. В связи с этим глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов обратился в правительство, Минсельхоз и Генпрокуратуру с требованием привлечь нарушителей к ответственности. Роспотребнадзор подтвердил, что весь опасный чай был изъят из продажи.

Компания Greenfield отвергла обвинения в нарушениях.

