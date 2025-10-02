Талантливые школьники, студенты и молодые ученые Севастополя получат стипендии

Конкурсная комиссия отобрала для назначения стипендий 60 талантливых школьников, студентов и ребят, обучающимся в системе дополнительного образования.

Впервые учреждены стипендии города Севастополя для молодых ученых и аспирантов. Их – 30 человек.

«В целях поддержки молодых ученых был организован конкурс, по итогам которого утвержден перечень из 30 получателей. Стипендия назначается на один календарный год в размере 50 тысяч рублей», — заявил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

В отборе участвовали представители всех научных организаций Севастополя. Основными критериями стали прикладная ценность исследований и подтвержденные научные результаты.

Андрей Крымский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города