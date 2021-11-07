В России назвали хайпом обещания Зеленского «вернуть» Крым как скифское золото

Пустые предвыборные обещания

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал обещания президента Украины Владимира Зеленского «вернуть» Крым, как скифское золото. Об этом сообщают «Известия».

«Можно смело обещать, что и в 2050 году Крым вернется в состав, вообще вся Россия войдет в состав Украины, чего мелочиться! Поэтому это абсолютно ничего не значит. Это хайп, это обещание, это попытка повысить свой предвыборный рейтинг, который у Зеленского падает», — заявил эксперт.

Безпалько скептически оценил шансы Зеленского быть переизбранным на второй срок, и скорее всего, по его мнению, он получит крупную сумму за свое пребывание на президентском посту и уедет отдыхать, например, во Флориду. Поэтому ему будет не до обещаний по возвращению Крыма к 2030 году.

Напомним, 26 октября апелляционный суд Амстердама признал скифское золото украинской собственностью, которая должна быть передана Киеву. Тогда президент Украины Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть Крым.

Ольга Сурикова