Прокуратура Севастополя начала проверку по смертельному ДТП с участием автобуса

Возникли вопросы и к безопасности перевозки пассажиров
Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 6 ноября на дороге Андреевка — Солнечный.
Как уже сообщалось, водитель внедорожника погиб после столкновения с рейсовым автобусом №42 (пл. Захарова — п. Андреевка). Травмы получили 5 человек, находившихся в автобусе.
«Прокуратурой города взят на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту органами внутренних дел.
Прокуратурой также будет проверено исполнение требований законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на указанном маршруте», — говорится в сообщении ведомства.
Ольга Сурикова