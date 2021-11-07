Прокуратура Севастополя начала проверку по смертельному ДТП с участием автобуса

Возникли вопросы и к безопасности перевозки пассажиров

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту ДТП, которое произошло 6 ноября на дороге Андреевка — Солнечный.

Как уже сообщалось, водитель внедорожника погиб после столкновения с рейсовым автобусом №42 (пл. Захарова — п. Андреевка). Травмы получили 5 человек, находившихся в автобусе.

«Прокуратурой города взят на контроль ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту органами внутренних дел.

Прокуратурой также будет проверено исполнение требований законодательства о транспортной безопасности при осуществлении пассажирских перевозок на указанном маршруте», — говорится в сообщении ведомства.

Ольга Сурикова