В России началась волна квартирных краж: воры проверяют двери и охотятся за новостройками

Злоумышленники дёргают ручки дверей, проверяя, открыта ли квартира, особенно в новостройках на этапе заселения. Жильцы жалуются, что воры вычисляют пустующие помещения по листовкам на дверях, объявлениям и даже публикациям в соцсетях.

Домушники активизируются перед новогодними праздниками, когда семьи уезжают в отпуск, оставляя жильё без присмотра. В новостройках риск выше: вещи завозят частями, а жильцы ещё не живут постоянно.

Полиция рекомендует: закрывайте двери на все замки, устанавливайте сигнализации, не афишируйте отпуск в соцсетях. Сохраняйте бдительность — безопасность прежде всего!

